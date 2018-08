Jeg er træt af terroristerne på racercykel - indfør bump på cykelstierne

De seneste dage har der her i Berlingske været artikler - både positive og negative - indslag om elcyklers anvendelighed. Nok mest på grund af vor trafikminister, Ole Birk Olesens (LA), tilladelse til, at nye hurtige elcykler med tilladte hastigheder på op til 45 km/t må køre på cykelstierne.

Elcykler med mulighed for at køre 45 km/t har intet at gøre på Københavns cykelstier eller nogen som helst andre cykelstier. Ud på vejen med dem.

Jeg tvivler på, at vor trafikminister nogensinde har befundet sig på en cykel i København, der kan køre bare 25 km/t og slet ikke i sommerferien med tusindvis af turister hver dag, der ikke aner, hvordan man skal gebærde sig på bare en almindelig cykel. De er til fare for sig selv og alle andre.

Jeg er el-cyklist og snart 72 år og købte en elcykel sidste forår. Siden 1. januar i år har jeg kørt godt 2.500 km. På cykelstier på Amager. Fået masser af frisk luft, regn i ansigtet, masser af vind og også modvind og motion. Daglige ture på 30-40 km. Jeg har fravalgt København på grund af cykelkaos i byen. Skrigende og råbende uopdragne cyklister, der ikke respekterer simple færdselsregler, taleri i mobiltelefoner mens de cykler osv.

»Bagfra«, »indenom«, »udenom«, »flyt dig«, »idiot, du spærrer«, »flyt dig, bedstefar« osv. er helt normale udtryk fra disse sadel-racere.

Jeg kører ofte på Amager Fælled for at nyde naturen, roen og ikke mindst dyr og fugle. På mine ture i naturområdet ser jeg jævnligt dådyr, rådyr, harer, heste, køer, får og masser af fugle. Det er faktisk derfor, jeg kommer i dette dejlige område lige udenfor København. Et fristed.

Men desværre har cykelterrorister indfundet sig i dette område. Fristedet er ved at blive et cykelterrorist-helvede. Øv.

Racercyklister, der jager af sted med 50-70 km/t på de asfalterede stier og overhovedet ikke ænser områdets stille skønhed, skal slet ikke kunne køre i dette område på denne måde. Men de skal være velkommen på andre præmisser. De råber og skriger ad os. »Bagfra«, »indenom«, »udenom«, »flyt dig«, »idiot, du spærrer«, »flyt dig, bedstefar« osv. er helt normale udtryk fra disse sadel-racere. Uden chance for at vinde noget som helst.

Forleden så jeg en ung pige falde af sin hest på grund af jagende racercyklister i naturområdet Vestamager. Der skete heldigvis ikke noget med pigen og hesten. Cyklisterne fortsatte deres ræs uden at tage nogen notits af deres ansvar i dette uheld.

Lad os få »bump« på alle cykelstier for hver 200-300 meter. Høje bump. På alle cykelstier. Også i København. Så slipper vi for disse terrorister. Så får vi en sund cykelkultur tilbage i København, i naturområder osv. Og er der nogle, der vil køre ræs, så send dem f.eks. en cykelbane, hvor de kan køre rundt, rundt og atter rundt. Det er jo muskler i benene, der øves, ikke dem i hovedet.

Kære kommune, skovridere og Naturstyrelse. Træd nu i karakter. I er de eneste, der kan gøre en forskel i dette tiltagende cyklisthelvede, der er ved at brede sig.