Jeg anklager mig selv: Tom, du fejlbedømte folkeskolereformen

Det er ikke let at skulle gå til bekendelse. Katolikker gør det derfor i diskrete skriftestole, menneske til menneske foran præsten, der vender ansigtet væk fra den syndende for at gøre det mindre smertefuldt at lette hjertet.

Men sådan er det ikke med os i pressen. Vi begår vores fejl i fuld offentlighed, og vi må derfor også sone vor synd i selvsamme offentlighed. Enhver kan med selv den mest skødesløse Google-søgning afsløre min historik; det nytter ikke at løbe om hjørner med læserne.

Altså kan vi lige så godt komme til det. Jeg bekender, at jeg i sin tid overvurderede den folkeskolereform, der blev gennemført i 2014 efter et dramatisk forløb både politisk og i forhold til lærernes tilknyttede arbejdstidsaftale, som blev udrullet trods stor modstand efter lockouten i foråret 2013; det berømte og berygtede forsømte forår, da skoleportene var lukkede i 25 dage.

Det er ikke lockouten og arbejdstidsaftalen, denne kommentar handler om. Det håndteres nu af en kommission efter de langstrakte overenskomstforhandlinger i vinter. Fred være med det.

Selve reformen af folkeskolen, af undervisningen og dens bestanddele, er derimod ærindet her, og jeg bærer det frem i selvransagende ydmyghed.

For jeg var i fuldeste offentlighed en af dens fortalere dengang, et flertal i Folketinget gennemførte den. Inklusive længere skoledage, understøttende undervisning, lektiecafeer, mere lærertilstedeværelse og flere systematiske, centralt styrede test af elevernes kunnen eller mangel på samme.

Undervejs har jeg været i tilbagevendende diskussioner om Danmarks Lærerforening og Anders Bondo Christensen. I en grad så jeg i vinter blev inviteret til dialogkaffe af DLF og Bondo, mens overenskomstforhandlingerne var i deres mest højspændte fase. Vi nåede dog aldrig kaffen. Måske der er mere at tale om, efter at denne tekst er publiceret.

For jeg har måttet gribe mig selv i at befinde mig i en stadigt mere tilbundsgående tilstand af selvransagelse. Der var brug for en folkeskolereform. Men måske var det bare ikke den reform, man gennemførte, der var brug for.

Det vil jeg gerne begrunde i punktform. Så er der lidt mere styr på synderne:

* Jeg var glad for folkeskolereformen, for der var brug for mere faglighed i folkeskolen. Jeg har siddet til talrige forældremøder, hvor der var mindre fokus på faglighed og mere snak om de sociale fællesskaber i klassen. Det sidste er ikke uvigtigt. Men gennem flere reformer i 70erne og 80erne tabte folkeskolen i katastrofal grad fagligt fokus. Jeg ved det – var elev dengang, og selv om det var i Thy, var symptomerne mærkbare. Over 10-15 år før reformen i 2014 genvandt skolen en vis faglig grundfæstning. Men der var brug for et skridt mere. Imidlertid var det ikke det, der reelt skete. Snarere end faglighed og dannelse knæsatte reformen det værditomme, men mere test-egnede og systemtro begreb »læring« som målsætning. Men børn skal ikke køres igennem en læringsfabrik. De skal formes som vidende og dannende unge mennesker. Der er en afgrund til forskel mellem de to ting.

* Jeg var glad for de ekstra timer og længere skoledage, som folkeskolereformen introducerede. Var i flere debatter, hvor jeg hoverede over klynkeriet, som udvidelsen af timetallet afstedkom. Herregud – var det synd for børnene, at de skulle gå længere tid i skole? Hvis jeg her fire-fem år senere skal svare, vil jeg fastholde et nej: Det var og er ikke synd. Men desværre har mange skoler ikke evnet at bruge de ekstra timer optimalt. Uendelige stunder synes spildt på udefinerbar understøttende undervisning, laissez faire-lektiecafeer eller formålsforladt tværfaglig fordybelse. Det er en grov generalisering: Nogle steder er man lykkedes med det, og principielt er det rigtigt at mixe klasseundervisning med kropslighed, bevægelse og andre måder at tilegne sig stof på. Men alt tyder på, at de længere skoledage for mange steder har resulteret i spildtid galore, trætte elever, sure lærere. Og sværere vilkår for forenings- og idrætslivet.

* Jeg har intet imod test, krav og opfølgning. For længe var skolen alt for løs i koderne, uattraktiv for de bedste elever, der ikke blev udfordret nok, og ideologisk præget af en 68-dagsorden, hvor man billedlig talt stormede autoriteterne og alt, de stod for, inklusive opsamlet viden og erfaring. Og kun nødigt indrømmede, at der faktisk er nogen, der ved og kan mere end andre og derfor udgør naturlige autoriteter. Men det er et. Noget andet er den flodbølge af statslig detailstyring, tættekammen af centraliseret bureaukratisk kontrol, som folkeskolereformen blandt umådeligt meget andet indforskrev sig i. I stedet for at ægge til selvstændighed, frihed og åndelig iltning, styrkede reformen fornemmelsen af en stat, der i tiltagende grad lægger sine undersåtter ind i forenklede Excel-ark, som reducerer individet til et målbart formatérbart felt i bestræbelserne på at få det store fælleskasse-regnestykke til at gå endegyldigt op.

I den seneste halvanden uges tid har regeringen spillet ud med muligheden for mere lokal frihed og styring på nogle skoler – og en justering af skoledagen med mindre spildtid og mere faglighed. Nogle har kritiseret, at det er en utidig undergravning af den folkeskolereform, der skal evalueres frem mod 2020. En anden måde at se justeringerne på er at betragte dem som rettidig omhu til gavn for konkrete mennesker, de elever, lærere og ledelser, der befolker skolerne. Dem man vel burde tage udgangspunkt i, snarere end en firkantet systemtænkning. Det er i hvert fald afsættet til min personlige selvransagelse.

Hermed leveret.