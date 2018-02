Ingen skal bestemme, om en ansat må ryge derhjemme

Den personlige frihed er under pres. Hvis man skulle være i tvivl, skal man blot læse det seneste sundhedsudspil fra Kommunernes Landsforening.

Nu vil KL indføre et rygeforbud for kommunalt ansatte i arbejdstiden. Det betyder altså ikke bare, at det skal være forbudt at gå ud på gaden i sin arbejdstid og ryge en cigaret – man må heller ikke ryge, hvis man arbejder i sit eget hjem.

Hvis ikke man vidste bedre, skulle man tro, det var et uddrag fra George Orwells bog »1984«, der handler om en overvågende, undertrykkende og totalitær stat, som gør vold mod individets frihedsrettigheder.

KLs forslag er ikke bare et vidtgående indgreb mod borgernes personlige frihed – det er vold mod borgernes frihed. Kommunerne skal ikke blande sig i, hvad deres ansatte laver indenfor hjemmets fire vægge, så længe medarbejderne er i stand til at passe deres arbejde.

Voksne, frie og oplyste individer skal behandles som voksne mennesker. De har et personligt ansvar og et frit valg – de må selv vurdere, om de ønsker at ryge. Det er en personlig beslutning, og det skal kommunerne ikke blande sig i. Kommunen skal ikke være moralsk overdommer, der står med sin lange pegefinger og fortæller, hvad der er sundt og ikke sundt. For hvad er sundhed egentlig?

Det centrale spørgsmål

På et tidspunkt må vi stille os det spørgsmål, hvad det er for et samfund, vi ønsker?

Skal vi hylde friheden og lade folk træffe deres egne frie valg i respekt for det enkelte individ – også selvom det strider mod, hvad sundhedsapostlene mener? Ja!

Vi skal ikke opfinde en algoritme for, hvad det gode liv indebærer. Hvis cigaretter er et tilvalg, så må man respektere det. Det gode liv er ikke altid at leve efter en formel, der er dikteret af sundhedsmagasinerne og indeholder havregryn, rugbrød, vand til maden, mørk chokolade og ingen alkohol eller tobak. Det er for mig at se – og mange andre – et sterilt og kedeligt liv.

Men pointen er, at ingen skal gøre sig herre over, hvad det gode liv handler om. Det må være op til den enkelte – og så længe rygning ikke sker ved siden af kollegaen i røgfyldte lokaler, så skader det ikke andre.

Umuligt at håndhæve

En anden ting, som gør forslaget endnu mere absurd, er, at det er fuldstændig umuligt at håndhæve. Vil man sende kommunale spejdere bevæbnet med kikkert ud og spionere i de kommunalt ansattes hjem? Eller er det en opgave for den lokale landbetjent at gå rundt og banke på dørene?

Rygerne er efterhånden blevet en udskammet og lovløs befolkningsgruppe. Så kære kommuner, bland jer nu udenom! Og lad jeres ansatte ryge deres cigaretter i fred!

May-Britt Kattrup er sundhedsordfører for Liberal Alliance.