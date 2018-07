Kommentar

Hvorfor skulle ungdommen være mere sårbar over for karakterer i dag?

Der er snart ikke det problem, som karakterer ikke anklages for at forårsage. Karakterer er skyld i væksten i antallet af stressede unge og kvæler læringslysten, lyder det. Men hvorfor skulle den nuværende ungdom være mere sårbar over for karakterer end for blot otte år siden, hvor jeg selv blev student?