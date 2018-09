Kommentar

Hvor meget kan den danske stamme udvides, før den går under?

Det liberale demokrati har på enestående vis formået at udvide stammecirklen således, at mennesker kan føle sig forbundne, have gensidig tillid og arbejde sammen, selvom de ikke tilhører samme klan, etnicitet, religion eller race. Men der er grænser for, hvor langt cirklen kan udvides før den brister.