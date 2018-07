Hvad knægter den frie kunst?

Der findes ofte en særlig symbiose i konflikter, eller en slags opmærksomhedsmagnetisme. Den slags, hvor to positioner ikke kan undvære hinanden. Vi så det for nylig, da en række politikere opladede deres forargelse over det indkøb af Jakob Jakobsens værk »Dødsfald«, som Københavns Kommunes billedkunstudvalg har foretaget. Det består af ti A4-sider, der hver alene består af sætninger a la »Lars Løkke Rasmussen er død«. Folketingsmedlem Dan Jørgensen (S) fandt det usmageligt og spild af skatteborgernes penge. Kunstkyndige gik i brechen for kunstneren. Kunst skal provokere, og Jørgensen knægter armslængdeprincippet med sine udtalelser.

På DR2 forklarede kunstneren om sine intentioner, og flere medier skrev om kunstneren og værket, ligesom klummeskribenter, redaktører og godtfolk vågnede til dåd. Rindalismen var tilbage, kunne man forstå navnlig i Politiken, hvor journalist Sune Æbelø ikke alene kunne belære Dan Jørgensen om, hvad man må forstå er en uomtvistelig æstetisk grundsætning (en af de få i givet fald): at kunst skal provokere, men også bringe ham i åndsfællesskab med Donald Trump og ungarske Viktor Orban, der skaber kløfter mellem folk og elite.

Stefan Hermann

Følger man mønsteret i forargelsen over Jørgensens forargelse, er det næsten komisk, hvor tydelig en del af værket, de er. Ja, man kunne fristes til at sige, at værket næsten ikke kan blive til uden den slags fægterier. Men substansen da? Var Jørgensen på vej ud af en totalitær tangent med sin kritik?

Armslængdeprincippet

Har Jørgensen egentlig knægtet armslængdeprincippet, der med tidligere kulturminister Julius Bomholts ord tilsiger, at man politisk bør støtte, men ikke styre, bør sikre uafhængighed i kunstfaglige anliggender? Har han meddelt, at han vil arbejde for, at der ikke bør være politisk uafhængighed i den slags beslutninger?

Mig bekendt ingen af delene. Han har principielt set forholdt sig til kunst - om end ikke på den »rigtige« måde. Dan Jørgensen har deltaget i en samtale, men han har mig bekendt ikke anfægtet armslængdeprincippet. Det havde været klædeligt, om Jørgensen sådan næsten voltairesk havde ikke alene udtrykt sin afsmag for værket, men forsvaret billedkunstudvalgets ret til at erhverve sig det. Og i stedet for at udskamme Jørgensen af den kulturelle offentlighed – at blive krydset med Rindal, Trump og Orban er ikke et attraktivt intellektuelt våbenskjold i den slags kredse – skulle man måske diskutere udsagnets lødighed frem for en endnu ikke markeret politisk reguleringsiver. Kedeligt, I know.

Og skulle man endelig diskutere, hvad der kan undertvinge kunsten dens (aldrig fuldkomne) frihed, er det ikke nødvendigvis de politiske rum, vi alene skal skele til, men måske i lige så høj grad identitetspolitiske strømninger i vore kulturinstitutioner og kulturelle rum, hvor kunst må laves om eller fravælges, hvis ikke den imødekommer minoritetskrav.