Henrik Dahl: »Danmark og verden er to sider af samme sag. Men ikke samme sag – og slet ikke ét fedt. Det er det, Uffe Elbæk ikke forstår«

Hvorfor oplever jeg i disse år en så stor mangel på nysgerrighed på alt det, der ligger uden for Danmarks grænser? Og en tilsvarende stor optagethed af vores egne historiske rødder?« Det spørgsmål stillede Uffe Elbæk til Berlingskes læsere i sidste uge. Gik man videre i teksten, ville man erfare, at spørgsmålenes egentlige adressat blandt andet var regeringen. Derfor vil jeg som medlem af et regeringsparti tillade mig at svare.

Jeg bliver dog nødt til først at inddrage afsenderen. For det ligger i teksten, at spørgsmålene stilles af en, der er fyldt med nysgerrighed på (som man siger i Alternativet) alt det, der ligger uden for Danmarks grænser. Og som ikke behøver yderligere viden om Danmarks historie.

Mens det omvendt er bygget ind i spørgsmålene, at de flade og provinsielle ånder fra regeringen og nærmeste omegn godt kunne interessere sig lidt mere for den store verden uden for Danmark.

I knap tre uger i september var Uffe Elbæk og jeg begge medlemmer af den danske delegation til FNs generalforsamling. Derfor har jeg haft rig lejlighed til at stifte bekendtskab med Uffe Elbæks beherskelse af det engelske sprog, hans viden om FN og USA, samt hans generelle viden om historie og samfundsforhold. Og for nu at sige det lige ud: Rundt omkring i partierne (blå som røde) er vi altså mindst lige så gode til engelsk, som Uffe Elbæk. Vi ved mindst lige så meget om FNs, USAs og New Yorks historie, som han gør (for ikke at nævne Danmarks). Og vi er mindst lige så interesseret i både vores generelle omverden, og i det store og generøse arbejde, Danmark gør i FN-systemet, som Uffe Elbæk er.

Derfor ville det som udgangspunkt for en ligeværdig samtale være rart, hvis den, der bød op, ikke med det samme nedgjorde sine samtalepartnere.

Men hvorfor er der så – og det er jo den interessante kerne i Uffe Elbæks spørgsmål – en stor interesse for Danmarks historie (der umuligt kan adskilles fra Europas) i disse år?

Der kan uden tvivl gives mere end ét gyldigt svar. Men det svar, jeg selv finder mest væsentligt, er, at der i Danmark i årevis har fundet en massiv fordummelse sted af selve samtalen om historien.

Nationalist eller internationalist

Det er jo blevet fremstillet sådan, at enten var man interesseret i Danmark, og så var man nationalist, eller også var man interesseret i brede, transnationale begreber, og så var man inter-nationalist.

Men ingen af delene holder. Danmark er et land, som er dybt præget af kristendommen. Ikke alene i konfessionel forstand. Men også – og måske frem for alt – derved, at lovgivningen fra middelalderen og mange århundreder frem helt eksplicit var kristen. Det har sat dybe spor i den almindelige opfattelse af begreber som skyld og ansvar, og i holdningen til forskellige forbrydelsers grad af alvorlighed.

Danmark er et land, der er dybt præget af oplysningen og demokratiet – og senere er vi blevet et land, der også er præget kraftigt af blandt andet kapitalismen og den internationale populær-kultur.

Men pointen er, at alle disse internationale strømninger er formet og bragt til udfoldelse i en dansk virkelighed. Det er Holbergs oplysning og Brorsons pietisme, der går til hjertet. Det er skaberne af det danske demokrati, vi mindes med ærbødighed. Det er den danske rockmusik, der er soundtracket til ungdommen (i hvert fald når man er kommet i min alder).

Danmark og verden er to sider af samme sag. Men ikke samme sag – og slet ikke ét fedt. Det er det, Uffe Elbæk ikke forstår. Og som vi andre møjsommeligt prøver at opbygge en bedre forståelse for.

