Kommentar

Heldigvis kunne præsident Macron sige det om os og Europa, vi åbenbart selv har så svært ved

Macron skuffede ikke. Han fortalte om sin fascination af den danske model. Faktisk så meget at han via sin vellidte ambassadørs fremragende arbejde over de seneste fem år gradvist har ladet sig inspirere af Danmark i sin vision for Frankrig.