Gymnasieelever har kronisk ondt i pjækkearmen

Københavnske gymnasieelever demonstrerede 8. maj mod fraværspakken foran Undervisningsministeriet.

Undervisningsminister Merete Riisagers nye forslag om, at der skal strammes op i forhold til fraværs­registrering, hvilket hun vil gøre ved at trække elever i SU, hvis de har mere end 15 procent i fravær. Det er en god idé, men den har en eneste mangel; Det er et alt for blødsødent forslag.

Mit første år på gymnasiet lakker mod enden, men det tog mig dog ikke lang tid at finde ud af, at mange gymnasieelever har kronisk ondt i pjækketarmen. Hos nogle elever sker det kun i få tilfælde, mens andre kan finde på at pjække flere gange ugentligt. Disse tilfælde kan være alt fra en lang bytur dagen før, til at man bare ikke gider et af fagene om morgenen, men ingen af disse bør være en undskyldning for, blot fordi man er doven, ikke at møde op til den uddannelse, som faktisk er betalt af danske skatteydere. Ifølge formanden for Danske Gymnasie­elevers Sammenslutning, Jens Philip Yazdani, er vi gymnasieelever udsatte borgere, som slet ikke kan tåle, at selv de mindste krav bliver stillet til os.

For nylig var han også ude og tale imod de nyligt indførte, skærpede adgangskrav til de danske gymnasier. Hvis man følger hans logik, skal gymnasiet være en vidt åben dør, som man går ind og ud af, når man lyster det. Dette på trods af, at det faglige niveau på gymnasierne er dalende, hvilket bliver yderligere skadet af, at elever ikke vil møde op til deres planlagte undervisning.

Jeg siger ikke, at man ikke kan blive ramt af stress eller andre ærgerlige sygdomme, hvilket kan forhindre én i at møde op, men det drejer sig om særtilfælde. De, der har dette, skal naturligvis ikke glemmes, men de skal have kyndig hjælp og vejledning til at kunne komme tilbage til undervisningen i et passende tempo.

Den går ikke på arbejdsmarkedet

Prøv at forestille jer, hvis man var ude på arbejdsmarkedet og havde 15 procent fravær. Dette ville forhåbentlig være nok til, at man var blevet afskediget efter op til flere tilrettevisninger og advarsler, der kunne hjælpe én med at komme på rette spor.

Mit ønske er, at man faktisk begynder at stille krav til os gymnasieelever. Vi kan sagtens tåle det. Vi er ikke alle definitionen på et curlingbarn. Mange af os kan godt være ansvarlige og møde op til undervisningen. Gymnasieelever er unge mennesker, der selv har valgt at gå på en ungdoms­uddannelse, hvilket også må være grund nok til, at man på et tidspunkt må trække en streg i sandet og sige, at nok er nok, når det kommer til fravær.

Gymnasiet er og bliver ikke for alle, og det skal det heller ikke være. Nogle er ganske enkelt bedre tjent med en anden uddannelse, og det bør folk åbne øjnene for, da der kan gemme sig en masse gode muligheder.

Danmark er et land, der lever af viden, hvilket også er grunden til, at vi ikke har råd til at sende vores ungdomsuddannelser på en deroute, fordi vi ikke tør stille krav til eleverne.

Tobias Stendal Nielsen, 1.p, Øregaard Gymnasium, er bestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk Konservative Ungdom.