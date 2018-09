Indspark

Gør København til verdens første kødfri hovedstad

Flere og flere er begyndt at indføre kødfrie dage, andre, især unge, har helt droppet al form for kød. Byens slagterbutikker lukker af samme grund på stribe. Begrædeligt? Vel ikke mere end at der heller ikke er flere, der bygger hestevogne, at der ikke er telefonbokse eller graves tørv.