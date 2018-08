Gør det attraktivt at vælge sprog

Alt for få elever kommer ud af gymnasiet med gode sprogkompetencer. I disse dage diskuterer partierne bag gymnasiereformen, hvordan man kan justere i studieretningerne, så flere elever lærer flere og mere sprog. Det var et erklæret mål med reformen at styrke gymnasieelevernes fremmedsprogskompetencer, men reformen har ikke fået flere elever til at vælge sprog.

Undervisningsminister Merete Riisager foreslår at afskaffe stx-uddannelsens mest populære studieretning med fagene samfundsfag A-niveau og engelsk A-niveau for derefter at tvinge de mange elever over i andre studieretninger med bl.a. tysk eller fransk. Lige nu vælger over en tredjedel af eleverne den studieretning.

Jeg støtter ministerens intentioner om at styrke sprogfagene i gymnasiet, men det sker ikke, hvis man tvinger sprogfagene ned over hovedet på eleverne. Fagene og studieretningerne skal derimod gøres så attraktive, at eleverne selv vælger dem. Konkret foreslår jeg bl.a., at alle skoler forpligtes til at udbyde en studieretning med samfundsfag A-niveau, engelsk A-niveau samt endnu et sprog på A-niveau. Der bør også generelt åbnes for mulighederne for 2. fremmedsprog som studieretningsfag på de studieretninger, der ikke er sproglige.

Det kræver naturligvis samtidig en økonomisk indsprøjtning, der tillader skolerne at oprette mindre hold, organisere flere udvekslings- og studieture og tilrettelægge særlige talentprogrammer, der gør det attraktivt for eleverne at vælge studieretninger med sprog. Det er vigtigt at værne om den motivation, der ligger bag elevernes valg af fag i gymnasiet, så lad os finde løsninger, der ikke lukker døre og tvinger, men i stedet motiverer og giver eleverne de nødvendige sprogkompetencer. Annette Nordstrøm Hansen, Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening