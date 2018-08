Kommentar

Glem tonen. Det er tanken hos Steen Petersen og ligesindede, den er gal med

Hvor er det nationalkonservative landskab, der kræver, at muslimer skal lægge afstand til deres radikale trosfællers voldsdyrkelse, når en DF-politiker opfordrer politiet til at skyde for at ramme, når det gælder migranter.