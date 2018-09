Kommentar

»Formel 1 er en våd drengedrøm blæst op i naturlig størrelse«

Det er ikke så tit, at jeg læser artikler om motorsport, så jeg forventede, at der måske ville være et billede af en bil med noget asfalt under. Men det behøvedes tydeligvis ikke. For kvinder og biler er jo på en måde det samme. Noget mænd skal tæmme og styre.