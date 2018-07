Forbrugerne skal ikke have mere tilsat nitrit end højst nødvendigt

Sven Qvist skriver i et debatindlæg her i avisen, at den danske særregel for nitrit ikke er værd at kopiere i resten af EU. Det er Fødevarestyrelsen uenig i. Særreglen begrænser indtaget af tilsat nitrit fra forarbejdet kød, og det synes vi godt, andre kan lade sig inspirere af.

Først og fremmest fordi nitrit kan omdannes til nitrosaminer, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Derfor siger den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og DTU Fødevareinstituttet, at man bør stræbe efter et så lavt indtag af nitrit som muligt samtidig med, at stoffets konserverende effekt opretholdes. Vi mener, at vi har et fornuftigt niveau for tilsætning af nitrit til kødprodukter, og derudover skal virksomhederne selvfølgelig bruge god hygiejne for at undgå, at bakterier spreder sig.

Henrik Dammand Nielsen

Højere risiko for kræft

DTUs seneste vurdering af nitrit angiver dannelsen af nitrosaminer i nitritkonserverede kødprodukter som den største bekymring. Hvis den tilladte mængde af nitrit øges, øges risikoen for dannelse af de kræftfremkaldende nitrosaminer i disse produkter og dermed risikoen for forbrugernes sundhed. DTU peger desuden på, at flere studier støtter sammenhængen mellem mavetarmkræft og indtag af forarbejdede kødprodukter samt indtag af nitrit via kosten.

Sven Qvist har ret i, at grønt bidrager med det meste af den nitrit, som vi indtager. Men danskerne spiser for få grøntsager, og Fødevarestyrelsen råder stadig danskerne til at spise grøntsager trods omdannelsen af nitrat til nitrit. Nitritindtaget skal imidlertid begrænses, hvor det er muligt, og hvor begrænsningen ikke står i modsætning til en sund kost.

Efter listeria-udbruddet i 2014 blev der iværksat en række initiativer rettet mod producenter og forbrugere. Det skulle øge fokus på listeria i virksomhederne og øge forbrugernes viden om, hvad de kan gøre for at undgå at blive syge af listeria. Det er korrekt, at der er sket en stigning af listeriatilfælde på ca. 50 pct. fra 2016 til 2017, men antallet i 2016 (hvor vi også havde særreglen) var det laveste, vi har set i de foregående ti år. I gennemsnit var der fra 2003 til 2017 55 tilfælde pr. år, og antallet er i 2018 indtil videre 16 (pr. 1. juli).

Generelt har Danmark og også f.eks. Sverige forholdsvis mange listeria-tilfælde. Sverige har ikke nogen særregel. I 2016 havde Tyskland, Belgien, Slovenien og Finland flere listeria-tilfælde end vi per borger. Alle lande uden nitrit-særregler.

Den sammenhæng mellem nitritindhold i kødprodukter og listeria, som Sven Qvist påpeger, er således ikke klart dokumenteret. Med den generelle gode hygiejne i de danske fødevarevirksomheder mener vi, at der er den rette balance med de lave grænseværdier for nitrit til kødprodukter i forhold til beskyttelse af forbrugerne mod både kræft og sygdom forårsaget af bakterier.