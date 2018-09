Flysikkerhedens dilemma

Forleden genlæste jeg den amerikanske forfatter og skribent Nora Eprons fine lille bog, Heartburn, der netop er blevet genudgivet 22 år efter, at den første gang gjorde en dyd ud af, at en skilsmisse fra en utro mand kan være både hjerteskærende og humoristisk.

Jeg var spændt på, om den fortælling, jeg havde fundet så vittig og vedkommende, havde holdt distancen siden 1996. Det viste sig, at kærligheden ligner sig selv. Men der var et punkt, hvor handlingen i bogen viste sig at være helt forstyrrende utidssvarende.

På et tidspunkt bor parret hver for sig: Hun i New York og han i Washington, og Ephron fortæller skødesløst om, hvordan de gentagne gange spontant hopper på flyforbindelsen mellem de to byer, som var der tale om en lokalbus. Ofte så uplanlagt at de køber billetter om bord af stewardesserne.

Et skænderi med sikkerhedspersonalet om en beholder med solcreme ligner pludselig en slags sympatierklæring til en lang række ekstremistiske grupperinger, så man smiler pænt og lægger den dyre flaske i skraldespanden.

I dag kan man vel dårligt forestille sig, at der er plads til den slags spontanitet på et fly. Når man i dag ankommer til en lufthavn, har man for det meste købt sin billet for længst. Man har opgivet sine kreditkortoplysninger, sit pasnummer, og i det øjeblik man går gennem det første security check, er der fuldstændig styr på, hvem der befinder sig i lufthavnen. Vi får kontrolleret vores identitet, vores bagage, håndbagagen bliver gennemlyst, lommerne bliver endevendt, kroppen udsat for metaldetektor, og vi fremviser gennemsigtige små dukkeflasker med shampoo, så alle kan se, om vi bruger skælshampoo eller har tørt hår. Og der er ikke rigtig nogen, der protesterer eller nægter at parere ordre.

Selvfølgelig protesterer man ikke mod sikkerhed, for den beskytter os jo mod terror. Og hvem ville ikke gerne beskyttes mod terror? Set i det perspektiv, er det selvfølgelig ikke det store offer at skulle droppe at tage en flaske olivenolie med hjem, svare på, hvem man kender i Jerusalem, eller forsøge at drikke en halv liter cola på 30 sekunder, fordi man havde glemt, at den var i tasken. Et skænderi med sikkerhedspersonalet om en beholder med solcreme ligner pludselig en slags sympatierklæring til en lang række ekstremistiske grupperinger, så man smiler pænt og lægger den dyre flaske i skraldespanden.

Konstante stramninger

Nye forsøg på terror betyder, at der strammes konstant. Et komplot, der blev afdækket i London i 2006, kan vi takke for, at vi ikke længere kan få væsker gennem kontrollen. Terroristernes plan var at bruge sprængstof smuglet ind i sodavandsflasker. Året efter kørte en bil fyldt med propangas ind i lufthavnen i Edinburgh og satte en stopper for, at man kan komme alt for tæt på indgangen med bil.

»Flysikkerheden har naturligvis og af virkelig gode grunde været under pres siden 9/11, men man kan argumentere for, at sikkerheden i hvert tilfælde i USA burde have været strammet allerede, da luftfarten for alvor begyndte at blive populær hos et større publikum.«

Hver gang, vi lukker et hul, er der nogen, der finder et nyt.

Flysikkerheden har naturligvis og af virkelig gode grunde været under pres siden 9/11, men man kan argumentere for, at sikkerheden i hvert tilfælde i USA burde have været strammet allerede, da luftfarten for alvor begyndte at blive populær hos et større publikum.

For sammen med populariteten kom flykapringerne. Dengang var antallet epidemisk, kan man læse i den amerikanske forfatter og journalist Brendan I. Koerners bog »The Sky Belongs to Us«, der beskæftiger sig med en flykapring i 1972. Her havde parret Will Holder og Cathy Kerkow held med at få udleveret en løsesum på 500.000 dollar og få flyet omdirigeret til Algeriet ved at lade som om, at de havde en bombe i en attachemappe. I Algeriet blev pengene i øvrigt øjeblikkeligt konfiskeret.

I perioden 1961-73 var der 160 flykapringer i USA. Nogle gange var der flere på en uge og den arme pilot, der sad i cockpittet den dag, Holder og Kerkow slog til, oplevede dermed sin anden flykapring. På en måned.

Presset voksede

Flykaprerne havde mange motiver fra kærestesorg til et ønske om at besøge Cuba og forære et amerikansk fly til USAs fjende nummer ét, Fidel Castro. Efterhånden som problemet tog til, steg presset på flyselskaberne for at øge sikkerheden. Men de kæmpede imod sikkerhedskontroller, og de havde en så stærk lobby til at tale deres sag, at flere lovforslag blev forkastet. Det bliver for dyrt og skræmmer passagererne unødigt, lød argumenterne. Man landede på et kompromis, hvor man bad personalet i lufthavnen holde diskret øje med, om der var passagerer med, der så ud som om, de pønsede på kapring.

Systemet faldt ikke overraskende fra hinanden, så snart der var travlt, og kapringerne fortsatte. Det var først, da det blev gennemtrumfet, at der i det mindste skulle være metaldetektorer i lufthavnen, at kapringerne stilnede af. Om end nogle passagerer blev fortørnet over, at det ikke længere var muligt at medbringe våben i kabinen.

Til flyselskabernes overraskelse blev den øgede sikkerhed godt modtaget af passagererne. Akkurat som de fleste passagerer godmodigt lader sig kontrollere i dag. Vi har brug for at tro, at nogen passer på os, mens vi mentalt blokerer for selve ideen om, hvad folk kan finde på, når de først er kommet om bord på et fly. Tænker man først tanken til ende, bliver det svært at flyve nogen steder hen.