Fastansæt mig, og jeg får en flad røv

Det dér prekariat, som alle taler om som den nye og hurtigt voksende samfundsklasse, synes forvirret anno 2018. Begrebets oprindelige betydning synes udvisket, og den postmoderne version af den gamle daglejer indbefatter alt fra flygtninge og ufaglærte til freelance journalister. Det hele er meget forvirrende, men fælles for dem er, at de alle er løst knyttet til arbejdsmarkedet. Altså der er ingen barsel, pension og betalt frokostpause.

Sanne Cigale

Men jeg er hverken flygtning, langtidsledig eller ufaglært. Med al ære og respekt for dem i min samfundsgruppe, som har det hårdest, vil jeg kalde mig »Prinsessen af prekariatet«. Jeg er en del af den der gruppe, som har det fedt med andre fra prekariatet kl.10 om formiddagen, hvor jeg drikker kaffe med havremælk og taler om, hvor dårlige forhold der er i mediebranchen. Og guderne skal vide, at forholdene i mediebranchen de seneste år er så elendige, at jeg hver anden måned drømmer om at blive parfumedame i Illum med fast løn og pension og med personalerabat på makeup.

Ingen pistol for panden

Men hey, ingen holder en pistol for panden af mig. Og det er der, hvor forskellen på mig og den ufaglærte er så stor, at urimeligheden for den udsatte arbejder med løs tilknytning til arbejdsmarkedet får min puls til at stige til 250. For udfra den gængse definition af prekariatet kan jeg forstå, at jeg bliver slået i hartkorn med mennesker, der virkelig må siges at være i udkanten af arbejdsmarkedet. Og nu siger jeg stop. For jeg tror, at betegnelsen for denne befolkningsgruppe skal have et vrid mere i idéfasen. For jeg er ikke et offer for arbejdsmarkedet. Jeg har afsluttet en videregående uddannelse og bliver godt lønnet for det arbejde, jeg udfører. I gamle dage var jeg måske bare en del af den kreative klasse. Dem havde ingen ondt af og med god grund.

Men jeg kan forstå på mine nye medprekariater, at jeg er en stakkel. For mig at se har den kreative klasse set deres snit til at indtage en ny samfundsgruppe, og nu skal der klages. Men ærligt. Fastansæt mig i en AC-stilling, og jeg vil få en flad røv. Jeg ville, fra jeg mødte ind, drømme om, hvornår jeg kunne tage fri. Jeg ville overveje om det, at jeg inhalerede min frokost, mens jeg tissede, ville give mig 20 minutter tidligere fri i den anden ende. Jeg ville springe over, hvor gærdet var absolut lavest. Fordi det for mig, prinsessen af prekariatet, ville være så angstprovokerende, at nogen skulle bestemme over min tid.

Jeg arbejder gerne 300 timer en uge for at tage fri den næste, men skyd mig, om I skal fastansætte mig. Det er udelukkende mine forældres drøm. Ikke min.

Så prekariatet: Jeg slår op. Jeg efterlader den udsatte position til dem i samfundet,der har mest brug for den. De, der for alvor står i en prekær arbejdssituation. De, der ikke har noget valg. De, der burde få taletid i Politiken. Og så slår jeg et slag for, at den kreative klasse sætter pris på deres lange selvvalgte morgener.

Sanne Cigale Benmouyal er cand.mag., vært og journalist