Fake news-farcen fortsætter ind i videnskaben

Der holdes hobevis af konferencer om fake news af mennesker, der ikke selv producerer fake news, men true science. Vi må håbe, det hjælper med alle disse konferencer på andre end arrangørerne. Der blev holdt endnu en 16. april i København arrangeret af Videnskabernes Selskab og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Konferencer kan ikke foregå, uden at det sker på en slags engelsk. Det er et must, for dansk dur ikke som videnskabssprog. Tænk på Kierkegaard og Brandes, der skrev på dansk. Ofte er undskyldningen, at der vil være foredragsholdere fra USA, men nu kom der tre fra Tyskland, og ingen forstår jo tysk.

Konferencen blev »co-organized«, skrev de, af The Royal Danish Academy of Sciences and Letters and the Ministry of Higher Education and Sciences. Hvorfor mon ’Sciences’ er i flertal? Er det sjusk? Men det er jo tankevækkende, at Forskning på engelsk bliver til ’Science’. I folkeskolen kalder man et fag ’science’.

På den ene side er det et tegn på tendensen til at bruge engelske ord. På den anden er det en reduktion, for ‘science’ betyder ikke forskning. Det betyder ’naturvidenskab’. Dermed bliver filosofi en slags fake science. Filosofi er ikke videnskab, ja, videnskaben kan slet ikke tænke, som Heidegger sagde.

Titler på konferencer skal helst lyde smart: »Mind and Democracy in the Age of the Social Media«. Universitetsfolk er ligeså besat af Facebook som teenagere. Hvad gør ordet ’mind’ i denne sammenhæng? Mind, det er jo Ånd, og hvordan mon ånden har det? Nok ikke godt, for som der står i indbydelsen: »Since the release of Facebook in 2004, social media has rapidly become part and parcel of billions of citizens’ lives.«

Blev Facebook »released«? Her troede vi, det hed »launched«, og hvorfor har de lavet ’social media’ om til ental? Og se, hvordan de har haft travlt med ordbogen og fundet udtrykket »part and parcel«. »Social media create (hov, nu blev det flertal) novel political and psychological challenges to democracies and their citizens.« Fikst med ordet ’novel’.

Det viser sig, at det endnu en gang er »fake news«, som de kloge frygter. Der er sket det, skriver de, at det ikke længere er »news editors« (telegramredaktører betyder det), som skaber nyheder og spreder dem, som i gamle dage, men nu kan alle skabe nyheder. Det er åbenbart ikke en demokratisering. Og gad vide om de mener, at »news editors« skaber nyheder, for det skriver de. Hvad har ’fake news’ gjort? Rejst spørgsmålet om fundamentale demokratiske institutioners »robustness«. Ordet findes måske på Danglish, men ellers er det vrøvl.

Jeg vil ikke deltage i sådan en konference, og selv om jeg ikke var til stede, er jeg sikker på, at ’Trump’ blev nævnt, for uden ham ville de ikke tale om ’fake news’.

I over 100 år har man på tysk talt om »Lügenpresse«. Dermed menes aviser. De mange »leading« internationale scientists har nok hørt, at man ikke skal stole på, hvad der står i avisen. Det behøver man ikke at holde en konference om.