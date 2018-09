Kommentar

Er national det samme som at være ejet af staten, Mette Bock?

Vi mener, at vi har vist i praksis, at det kan lade sig gøre at opbygge store, stærke kulturinstitutioner med international gennemslagskraft – uden at være statsejet og uden at de skal have rod i enevælden. Faktisk giver det en anden form for museer. Vores museer er opstået ud af en bred demokratisk kultur, og vi tror på, at det har været med til at give dem en anden form for folkelig forankring.