Er det mon bare en ekstra skat til de mindste virksomheder?

Annette Vendelbo

Så var der brev i min e-boks fra Virk.dk. Titlen var AUB, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Emnet sagde mig ingenting, men jeg skal love for, at mit blod kom i kog, da jeg læste brevet.

Der stod nemlig, at er der mere end én ansat i en virksomhed, så skal man yde sit bidrag til samfundet og tage elever. Lever vi ikke op til denne forpligtelse, så får vi en bøde.

Lad os smide logikken over bord og glæde os over, at vi har fundet en ny måde at vride noget mere ud af landets bitte små virksomheder.

Min lille virksomhed, Xvoto ApS, er en high-end konsulentvirksomhed. Vi er 3,2 ansatte, men har ikke nogen kontorfaciliteter, vi sidder nemlig ude hos vores kunder, og har vi en hjemmearbejdsdag, sidder vi på vores egne matrikler.

Vores »varer« er agil træning og coaching samt programledelse til store IT-organisationer, der skal have hjælp til deres transformationer eller store, komplekse IT-programmer. Desuden skriver jeg på min blog og holder foredrag.

Vi er med andre ord højt specialiseret og har brugt de sidste 25-30 år på at opbygge vores kompetencer, som er knivskarpe. Og lad mig bare slå fast: En arbejdsuge på 37 timer er en by i Rusland hos os – vi har heldigvis møgtravlt!

Hvad i himlens navn skulle vi kunne sætte en elev til? Skal vi tage ham/hende med ud til vores kunder? Skal de hjælpe mig med at skrive mine foredrag? Skal de udvikle nye agile kurser? Skal de tages med, når der skal forhandles, holdes leverandør-, styregruppe-, status- og andre møder i de store programmer, vi arbejder på? Og hvor skulle en elev sidde, når vi ikke har nogen kontorfaciliteter? Hjemme hos sig selv?

Er det her bare en skjult skat – ja, faktisk næsten en »dummebøde«, som vi mini-virksomheder ikke kan slippe for?

Meningsløst

For Xvoto – og selvfølgelig en masse andre som vi – er det helt meningsløst at forestille sig, at vi skulle kunne tage elever ind. Videntunge virksomheder som vores, der samtidig er bitte små, har ingen brug for elever. Vi har intet at sætte dem til, og vi kan ikke lære dem op med mindre, de skal være elever hos os de næste ti år mindst. Vi har ingen steder at gøre af dem, og vi ville heller ikke have båndbredden til at tage os ordentligt af dem.

Det er ikke sådan, at jeg ikke forstår behovet for at skabe elevpladser. Jeg har det bare så svært, når man parkerer logikken og ikke forholder sig til, hvem der bliver ramt af sådan et tiltag. Uanset hvor sympatisk, jeg måtte synes, at ideen er, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at denne skyde-med-spredehagl-model bare er nok en skjult skat, som vi små virksomheder bliver pålagt.

Vi må bare betale ved kasse 1, for vi kan ikke leve op til de krav, der er sat op. Er det virkelig det, der er meningen?

Annette Vendelbo er projektchef og agil specialist.