Kommentar

Dyden går amok

»Information, argumenter og refleksioner over, hvad man kan gøre for at standse illegal indvandring og bruge børn som gidsler i spillet, kollapsede i våd kristendom,« skriver forfatter Jens-Martin Eriksen om kritikken, der mødte USAs førstedame, Melania Trump, da hun lod sig fotografere en jakke med påskriften »I really don’t care. Do U?«