Du har haft alle muligheder. Hvorfor tog du ikke opgøret tidligere, Løkke?

Foto: Søren Bidstrup og Jens Astrup.

Jeg har aldrig været fan af nytårstaler, men lyttede alligevel med interesse, da statsministeren i sin nytårstale slog til lyd for, at der skal gøres op med parallelsamfund og ghettoer.

Man kan selvfølgelig undre sig over, at den erkendelse først er kommet til ham nu, eftersom Lars Løkke Rasmussen har været medlem af Folketinget i snart 24 år og bl.a. har beklædt både posten som sundhedsminister og finansminister, og derfor i høj grad har haft muligheden for at ændre på tingenes tilstand, hvis han havde ønsket det.

Især fordi at hans parti, Venstre, har siddet på magten det meste af den tid, Løkke har været i politik.

Men derfor er det alligevel glædeligt, at der kommer fokus på problemet med parallelsamfund.

Desværre er Løkkes eneste reelle bud, at ghettoerne skal rives ned.

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi bor blandet, fordi at vi på den måde opnår en større forståelse for hinanden og mødes i hverdagen.

Langt de fleste mennesker med ikke- vestlig baggrund bor ikke i de områder, som betegnes som ghettoer, men alligevel er der massive problemer med folk, der ikke vil det danske samfund.

Vi kan fx se et stigende antal forældre, der vælger, at deres børn skal gå i muslimske friskoler, hvor der ikke går en eneste etnisk dansk elev.

Disse skoler er i den grad statsfinansierede parallelsamfund, da næsten hele deres budget kommer fra det offentlige.

Hverken Venstre eller regeringen vil være med til at støtte det socialdemokratiske forslag om, at privatskoler hvor mere end 50 pct. af eleverne har anden etnisk baggrund, får frataget deres statsstøtte.

Det er et kæmpe svigt over for disse børn, og for sammenhængskraften i vores samfund, at regeringen bliver ved med at pumpe milliarder i muslimske friskoler.

Der var heller ikke et ord i Løkkes tale om at begrænse den skadelige indflydelse, som mange imamer og moskeer har i vores samfund.

Vi har set hvordan der gang på gang bliver opfordret til drab på jøder fra danske moskeer. Og vi har set afsløringer af, hvordan flere af de toneangivende og største moskeer i Danmark fraråder, at man som muslim omgås danskere, eller at kvinder arbejder, hvor der er mænd.

At flere af de disse moskeers skadelige arbejde allerede har haft sin virkning, kan man se i målinger, der viser, at fire ud af ti herboende muslimer mener, at lovgivningen bør bygges på koranen.

Det siger sig selv, at disse ting i den grad er med til at skabe parallelsamfund.

Derfor ville det havde været godt, hvis statsministeren havde turdet tage et opgør med de mørke kræfter, som ødelægger så meget i Danmark. Ikke mindst for de mange muslimer, der gerne vil være en del af det danske samfund, men som konstant presses af islamistiske kræfter såsom stokkonservative imamer og deres sponsorer fra udlandet.

Så kære Løkke, integration handler ikke kun om mursten, men også om at turde tale om de problemer, der er – og gøre noget ved dem – for det er aldrig for sent.

Lars Aslan Rasmussen er MF (S).