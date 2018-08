Derfor står der nu et navn under Berlingskes ledere

Fra i dag sker der noget med Berlingskes leder, som i vores verden er en smule historisk: For fremtiden vil lederen være signeret. Det vil sige, at man kan se, hvem der har skrevet den. Hvorfor tager Berlingske dette skridt?

På den ene side er lederen ikke en personlig klumme. Det er medieinstitutionen Berlingske, der taler. På hvis vegne lederskribenten skriver. På den anden side er det tydeligt, at flere og flere i de senere år har spurgt, hvorfor i alverden man dog ikke kan få at vide, hvem lederskribenten er.

Vi ønsker at skabe større transparens om avisens journalistik og dens tilblivelse. Det er en væsentlig ambition for at øge den troværdighed, der er afgørende for alle medier. Nu lader vi også transparensen ankomme til Berlingskes leder.

Samtidig håber vi, at lederen derved kan komme til at spille en endnu større rolle i den danske samfundsdebat. Berlingske er en borgerlig avis i et mediebillede, der generelt er alt andet end borgerligt. Derfor må og skal det betyde noget, hvad Berlingske mener. Om samfundet, om dansk politik, om økonomi, vækst, kultur og det liv, vi lever i Danmark i 2018.

Berlingske ønsker at påvirke disse diskussioner. Rykke dem. Påvirke dem. Hvis ikke vi gør det, hvem gør så? Vi nærmer os et folketingsvalg nu, hvor de tre største partier ser ud til at have nærmet sig hinanden på en måde, der ikke åbner, men tværtimod lukker for mange grundlæggende værdidiskussioner. Både om den økonomiske politik og fordelingspolitikken og om den udlændingepolitik, der de sidste 20 år har været afgørende ved alle danske valg.

Når politikerne i magtens midte lukker ned, må andre åbne. Det er selve meningen med en fri, ansvarlig presse. Den skal netop – presse. Også politikerne. Og borgerne. Til at tage de debatter, der afgør samfundets kurs og indretning.

Derfor signerer Berlingske nu sine ledere.