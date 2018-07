De ressourcestærke løber allerede i en tidlig alder fra de ressourcesvage. Det gjorde de før velfærdsstaten, og det gør de stadig

I Berlingske 5. juli spurgte Bent Winther, om »den danske velfærdsstat er en stor løgn?«

Danmark er et af verdens mest lige samfund målt på indkomst. Og Danmark er også et af de lande med størst indkomstmobilitet – hvor ens økonomiske formåen er mindst afhængig af ens forældres økonomi. Og hvis dette er målet for velfærdsstaten, er den ikke en løgn.

Hvis målet for velfærdsstaten derimod også handler om at give alle lige muligheder til at forme deres liv, som de ønsker det – opnå den uddannelse de drømmer om, få det job de drømmer om, leve den alderdom de drømmer om – er svaret mindre entydigt. Når det kommer til de ting i livet, som bestemmes af ens færdigheder, evner og adfærd er der markant ulighed, og langtfra lige muligheder.

Den helt centrale udfordring er, at det oftest er dem med det stærkeste udgangspunkt, der er bedst til at gribe mulighederne. Altså er meget af det, som vi umiddelbart ser som frit og lige, faktisk det modsatte.

Bent Winthers spørgsmål om den danske velfærdsstat blev til dels stillet på baggrund af et studie, hvor den amerikanske økonom James Heckman og Rasmus Landersø blandt andet viser, at uddannelsesmobiliteten i Danmark og USA er overraskende ens.

Dette resultat underkender ikke den danske velfærdsstat, eller taler for, at det amerikanske samfund er mere ønskværdigt end det danske. Konklusionen gør først og fremmest op med to forhold.

For det første illustrerer de forskelle, den ulighed og den sociale arv, vi ser – selv i et land som Danmark – hvor lidt vi som samfund og forskere ved om roden til ulighed og social arv, og hvilke værktøjer, der kan være med til at mindske disse forhold.

Rasmus Landersø

For det andet gør resultaterne omkring uddannelsesmobilitet i Danmark op med en forestilling om, at alle har lige muligheder, når bare alle får de samme tilbud fra det offentlige. Forestillingen om, at formelle muligheder også er lig med reelle muligheder.

Velfærdsstatens frie og lige adgang til uddannelse står nemlig ikke alene. Den bliver lagt ovenpå alt det i barndommen, som ikke er frit og lige. Eksempelvis hvilke forældre man har, og hvem der giver deres børn de bedste betingelser for at udvikle sig. Men også i form af påvirkning fra ens omgivelser. Hvem bor hvor, hvem går i de bedste dagtilbud og skoler, og hvem har ressourcestærke venner? Alt dette er med til at forme færdigheder, evner og muligheder lige fra fødslen.

Jan Rose Skaksen

Og den helt centrale udfordring er, at det oftest er dem med det stærkeste udgangspunkt, der er bedst til at gribe mulighederne. Altså er meget af det, som vi umiddelbart ser som frit og lige, faktisk det modsatte. Ja, det er gratis at komme på universitetet, men hvilke unge har de nødvendige færdigheder? Oftest unge fra ressourcestærke familier. Ja, behandling i sundhedssystemet er gratis, men hvem er bedst til at efterleve lægernes råd? Oftest de der har en ressourcestærk baggrund.

Hvis målet for velfærdsstaten ikke kun handler om økonomisk lighed, men også om, at alle skal kunne forme deres liv, som de ønsker uafhængigt af deres baggrund, må vi konstatere, at dagens tilgang ikke rækker. De ressourcestærke løber allerede i en tidlig alder fra de ressourcesvage. Det gør de i Danmark og i andre lande. Det gjorde de før velfærdsstaten, og det gør de stadig.