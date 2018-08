De Konservative og miljøet

Justitsminister Søren Pape (K).

Tidligere på måneden kunne man på forsiden af Berlingske læse, at formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape, vil nedtone partiets fokus på miljø frem mod næste folketingsvalg. Man undres over dette skift af fokus, da Det Konservative Folkeparti jo netop står for ansvarlighed og for at værdsætte og værne om de danske værdier. Partiet ønsker at sikre ordentlighed, tryghed og pligt for den enkelte til at tage vare på såvel sig selv som det samfund, vi alle er en del af. Vi skal vise respekt for hinanden og tage hensyn.

Partiets fokus på lavere skat er et vigtigt signal om, at man tiltror danskerne på ansvarlig vis selv at kunne disponere over en større del af deres indkomst. Det samme gælder fokus på lov og orden, hvor Søren Pape som justitsminister har formået at sætte en dagsorden, der tydeligt peger i retning af et mere trygt samfund.

Desværre ønsker et stort flertal blandt de danske vælgere ikke et lavere skatteniveau og et velfærdssamfund med øget fokus på den personlige frihed. Politiske resultater skal derfor i den kommende tid skabes på andre områder. Og det er her, det historiske konservative fokus på miljøet bliver relevant.

Det handler jo ikke om at tilgodese enten erhvervslivet eller miljøet. Det handler om at sikre, at produktion og miljø går hånd-i-hånd. Og her er der en politisk platform, der på trods af Venstres skridt mod større miljømæssig ansvarlighed med udnævnelsen af Jakob Ellemann-Jensen til miljø- og fødevareminister tidligere på året er både åben og bred, når den samtidig ses i et borgerligt og socialliberalt perspektiv. Henrik Blavnsfeldt, Dyssegård