De gamle partier er problemet i Sverige - Åkesson er blot en konsekvens

Adam Holm bytter om på rollerne i sin klumme 17. august, hvor han kalder Sverigedemokraternes leder Åkesson for brandstifter. Det er da ikke Åkesson, som har antændt branden i Sverige, men de gamle partier som ved at lade stå til og endda opmuntre til den store indvandring, der har været i Sverige. Det er årsagen til de problemer, Sverige har i øjeblikket. Åkesson er blot en konsekvens heraf. Morten Søe, Ringe

Mens vi venter på valget

Teatersæsonen nærmer sig, og vi venter alle spændt på Danmarks nationalscene, Folketingets stort opsatte stykke, FV18/19!

Enkelte episoder er sivet ud. Det vides med sikkerhed, at åbningsnummeret er Uffe Elbæk syngende Admiralens vise »Så endte jeg med kors og bånd og stjerner på« fra operetten Pinafore. »Alice i Eventyrland« (Pernille Skipper) ser betaget på ham og »Den tapre landsoldat« (Morten Østergaard) marcherer mod den opstigende sol. Man ved, at »Hamlet« (Kristian Thulesen Dahl) lægger kraftigt an på »Ophelia« (Mette Frederiksen) til stor forbitrelse for den fra udlandet hjemvendte »Erasmus Montanus« (Anders Samuelsen).

På dette tidspunkt, hvor alt synes fryd og gammen, sniger »Den onde stedmoder« fra Snehvide (Pernille Vermund) sig ind på »Hamlet« og jager en kniv i ryggen på ham, så han må forlade scenen som »Ridderen af den bedrøvelige skikkelse«. En sønderknust og hulkende »Ophelia« overraskes nu af en ind på scenen ridende »Klodshans« (Lars Løkke), der, efter smiger og veltalenhed, vinder dronningerunden, forhandlingsretten og hele Kongeriget med en VS-regering! Til danernes bedste, men til »Admiralen« (Uffe Elbæks) fortrydelse!

En vanvidsscene menes at udspille sig her, hvor sagens rette sammenhæng går op for »Ophelia«. Slutscenen viser »Den tapre landsoldat«, der marcherer mod den nedgående sol. Nu venter vi kun på premieren! Ole Borg, Hellerup

Mediernes eget ansvar

Danske medier er med rette rystet over Trumps angreb på medierne, men de burde også prøve at se sig selv i spejlet. For ikke så mange år siden anså journalisterne det som deres fornemste opgave at rapportere nyheder så korrekt som muligt. I dag er idealet tilsyneladende at skabe nyheder jf. f.eks. EBs helt tydelige forsøg på at vælte Løkke og i øvrigt mange andre ministerangreb, hvor medierne ukritisk følger i hælene, så snart de lugter blod. Koncentrer jer om at rapportere så objektivt som muligt, så vil risikoen for angreb fra politikernes side mindskes. Steen Ehlers, Birkerød

Jødisk stat

Israel, det eneste demokrati i Mellemøsten, har vedtaget en lov, der fastslår, at landet er en jødisk nationalstat, og at hebraisk er nationalsproget, men som ikke på nogen måde anfægter det arabiske eller andre mindretals lige borgerrettigheder. Dette har medført vilde protester og beskyldninger om racisme og apartheidstyre. Det palæstinensiske styre udnytter nu situationen til et forsøg på at få Israel ekskluderet eller suspenderet fra FN, således som det i 1974 skete for Sydafrika.

Det kan undre, at det faktum, at samtlige Israels nabolandes og den endnu ikke eksisterende palæstinensiske stats forfatninger entydigt definerer disse stater som arabiske, med arabisk som nationalsprog og islam som statsreligion, ikke har medført lignende beskyldninger. Petter Mathisen, Virum

Fejldisponering?

Med baggrund i den tragiske ulykke i Genova og tidligere erfaringer med italiensk ingeniørkunst og byggeri ifm. IC-4 og Metro, kan man med god grund frygte, hvad der sker med det næste italienske projekt i Danmark. Trods de dårlige erfaringer har man valgt et italiensk konsortium til at bygge den nye Storstrømsbro. Kan man overhovedet have tillid til dette projekt? Det er måske baseret på konstruktion med makaroni og spaghetti! Gud se i nåde til de stakkels trafikanter, som skal bruge broen. Jørgen Novrup, Holte

Afdrag til du er 125 år

Helt enig i Anette Engholms indlæg om det besynderlige i, at husejeren i boligprogrammet »I hus til halsen« på DR kunne få eftergivet en del af ejendommens gæld i banken. Ligeså besynderligt var det, at ejeren også kunne få konverteret en gæld til det offentlige - indefrosne ejendomsskatter på 110.000 - til et afdrag på 200 kr. om måneden!

Med lidt hovedregning skal ejeren leve og afdrage hver måned i minimum 50 år (der kommer vel også lidt renter på). Efter min vurdering skal ejeren i så fald blive omkring 125 år! Jens Madsen, Faaborg