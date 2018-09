Danske Gymnasier: »Puttemiddage« bliver aftalt i små lukkede grupper - og vi ved ikke, hvad der foregår

Puttemiddage, hvor unge piger deltager i seksuelt grænseoverskridende ritualer, har udløst voldsom debat om ansvaret for at tøjle en løbsk kultur blandt eleverne. Gymnasierne er nødt til at overveje deres egen skolekultur, mener formand for Danske Gymnasier.