Danmark koger i amerikansk politik

Så er Danmark atter blevet en del af amerikansk politik. Denne gang er det TV-værten Trish Regan fra Fox Business, der med en spottende TV-kommentar om »råddenskaben« i Danmark har bragt sindene i kog. Først viste hun indslag om socialismens fortrædeligheder i Venezuela, for dernæst at vise, hvor slemt det også stod til i Danmark.

Ifølge Trish Regan arbejder alle danskere i staten. De unge får penge for at studere, og bliver derfor aldrig færdige, og når de så endelig er færdige, åbner de en cupcakes-butik. Regan mener samtidig, at skatten er så høj, at ingen gider arbejde, og at vores gæld er høj. Hendes påstande var lige friske nok, og at de kan ikke bestå et fakta-tjek, men som debattør fik hun gennemslagskraft.

Men hvorfor er Danmark et tilbagevendende spor i amerikansk politik? Det kan vi formentlig takke daværende ambassadør i USA, Peter Taksøe-Jensen, for. I 2013 rejste han rundt i en uges tid i Vermont med Bernie Sanders, som senere udfordrede Hillary Clinton som demokraternes præsidentkandidat.

Taksøe-Jensen og Bernie Sanders deltog sammen i en række møder i forskellige byer i Vermont. Efterfølgende skrev Bernie Sanders indlægget »What can we learn from Denmark« i Huffington Post, og i de kommende år gentog han i politiske debatter, at den amerikanske drøm er Danmark.

Siden har Danmark været centrum for fløjkrige i amerikansk politik, senest med dramatisk effekt efter kommentaren fra Trish Regan på TV-kanalen Fox Business. Hendes TV-kommentar er blevet set af over én millioner mennesker på sociale medier, og den har fået såvel danske politikere som amerikanske meningsdannere, ja, nærmest kommentatorer fra hele verden til at se rødt.

At Danmark kan antænde en international debat, kom mest tydeligt til udtryk, da socialdemokraten Dan Jørgensen udarbejdede et video-modsvar til Trish Regan. I en munter tone gennemgik han hendes påstande, og pillede dem fra hinanden en efter en.

Dan Jørgensens video har over fire millioner visninger på Socialdemokraternes Facebook-side, og over 6,2 millioner visninger hos sitet »Now This Politics«. Dertil kommer minimum 3,5 millioner visninger på Twitter, ligesom den også vises på Youtube.

Dan Jørgensens video har fået prominente amerikanere til at reagere og tage Danmark i forsvar - som den amerikanske nobeløkonom, Paul Krugman, der netop har rejst rundt i Danmark, og ikke overraskende Bernie Sanders, den amerikanske politiker, som har set lyset i det danske velfærdssamfund.