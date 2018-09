Kommentar

Danmark har brug for mange flere af de dygtigste udenlandske studerende - ikke et loft, der skræmmer dem væk

Jeg er ikke blind for, at regeringen med sit forslag prøver at gøre op med tilstrømningen af de typer af studerende, vi som samfund ikke har brug for. Som koster flere penge end de bidrager med på bundlinjen. Den tænkning er både fornuftig og rimelig. Men det må ikke ske på bekostning af de talenter, vi har så hårdt brug for.