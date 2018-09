Da Danske Bank svigtede sit ansvar i storskala

Den største nyhed, da Danske Bank i onsdags offentliggjorde den interne advokatundersøgelse om bankens hvidvasksag, var ikke direktørens afgang. Ganske vist meddelte Thomas F. Borgen onsdag morgen, at han forlader sin post som følge af hvidvasksagen. Men det var forventeligt og nødvendigt. Uanset hvad havde sagen tæret for meget på tilliden til topchefen.

Derimod var det sagens skala, der forbløffede. Da Berlingske indledte sin undersøgelse af hvidvask i Danske Bank for halvandet år siden, 21. marts 2017, var det med afsløringen af, at der var foregået hvidvask i Danske Banks estiske filial for anslået syv milliarder kroner. Det var sket via cirka 1.500 transaktioner gennem filialen, efter alt at dømme orkestreret af russiske kriminelle.

Da Danske Bank forleden fremlagde sin advokatundersøgelse, var antallet af potentielt mistænkelige betalinger vokset til 9,5 millioner i antal, og det »samlede totale betalings-flow« til ca. 200 milliarder euro, hvilket svarer til svimlende knap 1.500.000.000.000 kroner. Eller på mere forståeligt dansk: Halvanden billion.

Det er vigtigt at få med, at det næppe er alle disse penge, der er hvidvaskede. Men Danske Bank formulerede det dog selv sådan, at »samlet er det forventningen, at en betydelig andel af betalingerne er mistænkelige«.

Dermed voksede Danske Bank-sagen sig endegyldigt til en af de helt store, internationale hvidvasksager, hvad den stigende globale medieopmærksomhed omkring sagen da også er et vidnesbyrd om.

Når Berlingske i over halvandet år har investeret betydelige journalistiske kræfter og nogle af avisens stærkeste undersøgere i Danske Bank-sagen, så er det værdifuldt at forstå hvorfor.

Sagen er vigtig af flere grunde.

For det første fordi den handler om hvidvask i storskala. Hvidvask foregår, når kriminelle – det kan være simple gangsterimperier, narkokarteller, terrorgrupper eller såmænd også tvivlsomme magthavere, der er involveret i gedulgte aktiviteter – skal have usynliggjort, at deres penge er tjent på ulovlig vis.

Hvidvask er en svøbe, fordi den organiserede internationale kriminelle underverden benytter sig af det almindelige samfunds legitime institutioner til at vaske beskidte penge hvide. Når de – ofte via indviklede selskabskonstruktioner og hyrede stråmænd – er kanaliseret gennem en bank et sted i verden, kan ingen længere se, at pengene er tjent på forbrydelser.

Altså misbruger forbryderne de systemer og institutioner, vi alle skal have tillid til, hvis samfundet skal kunne fungere. I de senere årtier er lovgivningen omkring hvidvask blevet strammet i mange lande, og banker har fået en betydeligt indskærpet pligt til at indberette det til myndighederne, hvis der sker mystiske transaktioner gennem deres systemer. Det er afgørende for tilliden til finansielle institutioner, at de ikke fungerer som redskaber for forbryderes forretningsplaner. Derfor er det vigtigt at få frem, når hvidvask i et omfang som her har fundet sted.

Sagen er imidlertid også vigtig, fordi dens omdrejningspunkt er netop Danske Bank. Hvor afgørende en samfundsinstitution netop den bank er, fik mange øjnene op for i disse dage for ti år siden, da finanskrisen eksploderede. Efter Lehman Brothers-krakket i september 2008 var de internationale finansmarkeder frosset til is, pengeinstitutter havde svært ved at hente likvide midler, og Danske Bank var særligt hårdt ramt på grund af sine aktiviteter i Irland.

Kort sagt: Banken var i vanskeligheder. Og som det siden blev formuleret over for Berlingske i en rekonstruktion af det forløb, der blev til de politiske redningskranse kaldet Bankpakkerne: »Falder Danske Bank, falder Danmark«.

Finanssektoren er afgørende for, at økonomien fungerer i et land. Og Danske Bank er i særdeleshed en nøgleinstitution i Danmark. Thomas F. Borgen siger det selv på bankens hjemmeside under temaet ansvarlighed: »Danske Bank er den største finansielle institution i Danmark og en af de største i Norden. Vores størrelse og indvirkning på de nordiske økonomier gør, at vi har et særligt ansvar. En del af vores rolle og ansvar er at være en solid, stabil og forudsigelig bank, der bidrager til finansiel stabilitet og økonomisk vækst.«

Når Danske Bank svigter dette enorme ansvar, er det en pligt at få det afdækket.

Hvilket bringer mig til min tredje og sidste pointe i forhold til Berlingskes rolle i sagen. For kendsgerningen er, at hverken Danske Bank selv eller de ansvarlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, handlede hurtigt nok eller tilstrækkeligt for at få hvidvasksagen undersøgt til bunds. Hvis man til tider spørger sig selv, hvorfor det er nødvendigt med en fri, ansvarlig presse, der ser magten og institutionerne efter i kortene, så kan hvidvasksagen levere svaret. Ingen andre tog det på sig. Så må medier som Berlingske gøre det.