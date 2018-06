Ældreministeriet leverer varen

Berlingske skrev i en leder i søndags, at Ældreministeriet »er en tom skal« med »et exceptionelt lavt aktivitetsniveau«.

Jeg vil gerne invitere Berlingske og læserne ind i virkeligheden og fortælle den historie, som lederskribenten forsømmer. I VLAK-regeringens levetid er der tilført flere ressourcer, sat flere initiativer i gang og lavet flere lovændringer, end i hele den tidligere røde regerings levetid.

Vi har allokeret store ressourcer og igangsat mange initiativer for at gøre livet bedre for ældre og deres pårørende. Ikke mindst får ældre nu langt mere indflydelse og medbestemmelse i deres eget liv.

Vi har stor fokus på at styrke livskvaliteten for vores ældre medborgere. Via en pulje har vi forbedret plejehjemskøkkener i 69 kommuner, sikret god og ærlig mad til et utal af ældre, og samtidig givet bedre muligheder for god mad efter eget valg til hjemmeboende ældre. Udover den almindelige pleje og omsorg er der givet mulighed for ekstra aktiviteter, ligeledes efter eget valg på landets plejehjem.

Ved satspuljen for 2018-2021 var det første gang nogensinde, at ældreområdet blev forhandlet for sig selv. Den giver flere muligheder for selvbestemmelse i forbindelse med valg af plejehjem via den nye plejehjemsoversigt, som skal give viden om de plejehjem, man kan vælge imellem.

Listen over indsatser er meget lang, så jeg vil nøjes med at tilføje indsatsen mod konkurser i ældreplejen, indsats vedrørende demens, styrket rehabilitering, indsats mod underernæring og bekæmpelse af ensomhed. Og ikke mindst støtte til pårørende. Initiativerne er sket i samarbejde med DF og flere øvrige partier. Og jeg vil gerne kvittere for godt samarbejde.

Højt prioriteret

På finansloven for 2018 blev der i alt afsat 2,7 mia. kr. ekstra til ældre alene, heraf to mia. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem. Dette gør ældreområdet til højest prioriterede velfærdsområde overhovedet.

Der er igangsat en særskilt indsats for at nedbringe sygefraværet blandt SOSU'er. Det er et område, hvor der kan hentes rigtig mange ressourcer til pleje og omsorg. Faktisk hele 1.000 fuldtidsansatte SOSU'er ifølge CEPOS, hvis alle kommuner nedbragte sygefraværet til gennemsnittet af de fem kommuner med lavest sygefravær.

Ældre mennesker i Danmark skal have god omsorg og pleje. Det får de også i stor udstrækning, hvor dygtige og engagerede ansatte gør et godt arbejde.

Endelig kritiserer Berlingske regeringen for ikke at tage hånd om rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området. Dette kan undre en smule i og med, at Berlingske selv omtalte det omfattende kortlægningsarbejde, som blev sat i gang i sidste uge.

Én ting er sikker: Ældre mennesker i Danmark skal have god omsorg og pleje. Det får de også i stor udstrækning, hvor dygtige og engagerede ansatte gør et godt arbejde. Desværre ser vi også eksempler på uværdig behandling, som vi ikke kan være bekendt i et land som Danmark.

Jeg er derfor glad for, at Liberal Alliance er medlem af en regering, som har prioriteret ældreområdet i en grad, som får den tidligere socialdemokratisk-ledede regering til at blegne.