Debatinterview

10 år efter finanskrisen: »Først nu er vi ved at stille spørgsmål, men ladeporten har stået åben i tyve år«

Kun en radikal manøvre fra den amerikanske centralbank forhindrede den internationale finanssektor i et totalt kollaps under finanskrisen, mener den britiske historiker Adam Tooze, der med bogen ‘Crashed’ vil tvinge politiske søvngængere til at spærre øjnene op. For ti år efter krisen fortrænger vi stadig krisens årsager og dens politiske konsekvenser.