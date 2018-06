Reklamemand om Jørgen Leth: »Er der noget, danskerne elsker, er det et »comback kid«, der har fået nogle ridser i lakken«

»Jørgen Leth er en populær karakter og en modtrend til de sociale medier og den flygtige tid, vi lever i. Han står for viden, dannelse og fordybelse. Er dannet, taler fransk, fordyber sig i aviser – også udenlandske – og har en stor viden om det, han taler om. Derfor rammer han lige ned i tiden og bliver et fænomen. Tiden er med ham og ligesindede,« siger Ralf Lodberg, partner og direktør i det digitale kommunikations- og reklamebureau Advice.

»Hele Jørgen Leths virke har altid været hans nysgerrighed. Han er en fordomsfri, undersøgende dokumentarist og filmskaber, hvis nysgerrighed er helt essentiel. Nysgerrighed er noget grundlæggende i menneskets natur, vi elsker, når andre smitter os med deres nysgerrighed på verden.

»Jeg var bare nysgerrig,« det er verdens bedste »framing«. Så kan man blive tilgivet meget. Han er også et menneske, der rækker ud over sig selv med sin nysgerrighed, ikke ydmygt, langtfra. Men det er en genistreg i hans virke, at han undersøger noget andet end sig selv. Ikke mindst i en tid, hvor det er populært netop at undersøge sig selv. Sammen med sin nysgerrighed har han evnen til at lade sig begejstre. En begejstring, han kan tale om i timevis – og smitte andre med. Vi bliver ofte positivt misundelige på mennesker, der har evnen til at lade sig begejstre,« siger Ralf Lodberg.

Leth bliver aldrig et forbillede

»Er der noget, danskerne elsker, så er det et »comeback kid«. Et menneske, der har fået nogle ridser i lakken, som har begået fejl, er blevet klogere undervejs og kommer tilbage og siger undskyld. I Danmark er vi mere skeptiske over for superstjerner som fodboldspilleren Cristiano Ronaldo, der står for det perfekte, glatte, fejlfri og overfladiske. Vi foretrækker nogle, der har kriser undervejs og en evne til at overvinde diverse shitstorme.

Vi kan lide mennesker, der har udrettet noget. Jørgen Leth er så komplekst et menneske, at han ikke bliver et forbillede i traditionel forstand, blandt andet fordi han er så kontroversiel.

Han er fænomenal til at afstemme forventninger. En evne som ligger helt i top, når det handler om selv-branding. Han gør sig ikke bedre, end han er. Han har aldrig bedt om at blive betragtet som en helgen. Det er attituden: »Jeg er ikke ufejlbarlig, så I kan forvente lidt af hvert fra min side.«

Jørgen Leth trækker ubevidst på sit brand, også når han for eksempel medvirker i en reklame for Citroën, hvor nogle vil sige: »Nå ja, nu gør han også dét.« Han er tilgivet, fordi vi ikke på forhånd forventer, at vi ved, hvor vi har ham. Han har en fantastisk platform for hele sit virke, der gør ham næsten urørlig. I kraft af sin høje alder kan han tillade sig næsten hvad som helst. Fænomenet Leth kulminerer i de her år. Lidt vemodigt, også fordi vi ved, at vi ikke har ham så mange år endnu.«