I sin barndom blev Francis Cardenau tæsket af sin far. Den dag hans mor bliver begravet og kisten står inde i stuen med venner og familie rundt om, konfronterer han sin far med moderens død. Sidste år trak den succesfulde Michelinkok og manden bag MASH sig ud af restaurantlivet, efter at han pludselig faldt om. På en gård i Nordsjælland vil han nu skabe et retreat.