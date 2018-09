Hvilke tanker gør man sig, når man ligger fanget under murbrokker i fem døgn? Og hvad kan man lære af, at døden kommer helt tæt på? For otte år siden overlevede Jens Tranum Kristensen at blive fanget i en lillebitte luftlomme under mange tusind ton murbrokker i Haitis hovedstad Port-au-Prince. De fem døgn med tørst og sult og filosofiske tanker om døden har ført til et andet syn på livet.