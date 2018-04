»Jeg vil helst ikke leve det her liv. Men jeg skal«

I Dot Wessman har der sat sig et permanent mørke. Det har stukket så insisterende i forretningskvinden, sangerinden og ejeren af Bakkens Hvile, at hun i en periode forsøgte at bedøve sig selv med sovepiller og rødvin. I dag er det stadig ikke nemt at sove eller smile. For tre år siden forulykkede hendes dengang 21-årige datter Johanne i en bil, var tæt på døden i en tre uger lang koma og vågnede op uden at kunne noget. Det har katapulteret 60-årige Dot Wessman ind i et liv, der ikke burde være sådan.