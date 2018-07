Oberst Hackel fra Matador er forbillede for manden, som skriver læserbreve, hvor han bl.a. opfordrer til, at folk uden for Gentofte Kommune skal have særlige pas for at lufte hunde, og foreslår, at kulturen skal finansieres ved hjælp af salg af tørkager. For kun ved at sætte tingene på spidsen, kan man råbe folk op. Og humor er det farligste våben.