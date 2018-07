Hr. Skæg blev sendt til Indien som 12-årig: »Vi kom hjem helt tynde med stikkende ribben og seje i blikket«

København. Børn i alle aldre er vilde med figuren Hr. Skæg, som skuespilleren Mikkel Lomborg står bag. Men han er mindst lige så glad for dem, som de er for ham.

Lige nu er han aktuel i Cirkus Summarum, hvor han underholder både store og små, men siden han var lille, har han vidst, at han har et helt særligt tag på børn.

Som kun 12-årig fik han af sin mor lov at rejse til Indien med Tvind, hvor han sammen med 24 andre børn skulle bygge en skole i en nordindisk provins.

- Vi var afsted to måneder, og vi kom hjem den 23. december helt tynde med stikkende ribben og seje i blikket, men havde haft en kæmpe oplevelse og klaret alverdens strabadser, fortæller Mikkel Lomborg.

- Man ville jo aldrig sende sine børn ud på sådan noget i dag. Men jeg fik noget helt fantastisk ud af den tur, siger han om rejsen, der foregik i 1983.

Inden turen gik til Indien, boede Mikkel Lomborg to måneder på en friskole, hvor de med hans ord "lærte at arbejde hårdt". På holdet, der skulle afsted, var der 25 børn, men kun to voksne til at tage sig af dem.

- Holdet viste sig at være halvt fyldt med børn med forskellige diagnoser og socialt udsatte børn. Jeg ved ikke, hvad vores forældre havde regnet med, men der var mange udfordrede børn med, siger Mikkel Lomborg.

De yngste børn var kun seks år gamle, da flyet afgik fra Kastrup Lufthavn. I Indien blev børnene indkvarteret to og to hos forskellige familier. Men lynhurtigt tegnede der sig et mønster.

De små søgte nemlig over til Mikkel Lomborg, der hurtigt påtog sig ansvaret for dem.

- Jeg læste godnathistorie for dem om aftenen og sørgede for, at de kom op om morgenen. Jeg har selv små søskende, så jeg var vant til at tage mig af børn, forklarer han.

- De voksne var jo allerede overbebyrdede, så jeg var nødt til at være voksen og tage mig af de her unger og sørge for, at de fik en god tur og ikke led alt for meget, når de havde tynd mave og skulle ud og skide om natten. Det var jo ud på en rismark med en lommelygte og grave et hul og dække til bagefter, forklarer han.

I dag kan han se, hvordan det blev startskuddet til ønsket om at arbejde med børn.

- Jeg voksede utroligt meget med det ansvar og kom hjem og følte mig utroligt sej. Jeg fik stor ros for den opgave, jeg havde taget på mig, at jeg havde aflastet de voksne ved at tage mig af de små, siger han.

Cirkus Summarum spiller i Aarhus fra den 20. juli til 5. august.

/ritzau/