Danske jagerfly gik i 2017 på vingerne næsten dobbelt så mange gange som forrige år for at afvise russiske fly. Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Marie Krarup, har tidligere hævdet, at de russiske besøg nær dansk luftrum ikke var et led i et russisk pres på Danmark, men kun skyldtes nogle uvorne knægte, der tilfældigvis også var russiske piloter. Hun mener ikke, at man skal overfortolke tallene som et politisk signal. Det skyldes nok nærmere, at Vesten ikke har villet tale med russerne, hvorfor de er ensomme og forsøger sig med kontaktbesøg.

Groft sagt er enig. Dialog virker som bekendt bedst på bøller, og måske skulle politiet også forsøge sig med den strategi over for banderne på Nørrebro.