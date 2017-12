Uha, artikel 7

BMINTERN - Eva Agnete Selsing

EU er sur. Polen gider ikke migranter og den ubestrideligt medfølgende vold, terror og opløsning. Dét vil EU ikke finde sig i: Om de så må stoppe det ned i halsen på polakkerne, skal de tvinges til at åbne landet med de efterhånden så velkendte konsekvenser. Det er, som når storebror bliver vred på lillebror over at denne ikke har lyst til at blive slået. EUs svar er noget med en »artikel 7«, hvis ubehageligheder utvivlsomt er markante. Men lige så markante som terror, sexvold, og hvad EUs migrationspolitik ellers medfører, er de nok alligevel ikke. Uanset hvad: Det er utvivlsomt det værd. Det ved polakkerne, det ved EU, at polakkerne ved, og heri er hele konflikten. Mon ikke EU i stedet skulle bruge energien på de vesteuropæiske ledere, som gerne sælger ud af befolkningernes sikkerhed? Dem er der immervæk et par stykker af.