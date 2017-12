Store patter fortolket

BMINTERN - Klaus Kjøller Groft

Fodboldlandsholdet kvalificerede sig i november til VM. Deres sejssang rummede disse linjer: »Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Danmark af. Hey hey hey. Store patter!« Råbet er plat, men ikke kvindediskriminerende. »Store patter« er sådan noget, som usikre pubertetsdrenge i flok råber efter en veludviklet jævnaldrende eller lidt ældre pige. Ved at råbe dette i flok indgiver sent udviklede drenge hinanden mod til enkeltvis senere i livet at forsøge at matche den kønsmodne kvindes respektindgydende, mystiske krop, herunder brysterne. Men da vores mandlige landshold jo består af kønsmodne mænd, kan råbet kun forstås selvironisk: De drømmer om at score VM-pokalen med samme styrke, som små drenge drømmer om at score en rigtig kvinde. Folk, som lader sig krænke af råbet, forstår ikke dansk.