Sandhed til salg

Professor Peter Nedergaard til Groft sagt

Som det er afdækket af nærværende avis, var forskerne på Aarhus Universitets fakultet for Science & Technology under pres i efteråret, da de ændrede mening om beviserne angående landbrugspakkens miljøskadevirkninger. Ændringen passede ind i de politiske ønsker.

Dekanen, Niels Christian Nielsen, udsendte bl.a. en email, hvori han betonede, at »selvfølgelig er vores evne til at vinde konkurrenceudsætningen på spil«. Blot således at også de tungnemme var med på presset fra politisk hold, som truede med at skifte leverandør af »videnskabelig sandhed«.

Groft sagt kan afsløre et digt, som hang på dekanens opslagstavle i de afgørende dage. Det lyder: »Universitetet er nu begyndt at sælge/ Beviser, som du selv kan vælge/ Blot det klinger godt i kassen/ Så skruer vi op og ned for gassen.«