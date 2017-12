Sand forskning

BMINTERN - Lars R Møller

Den canadiske læge og forsker Kyle Sue har sat sig for at løse en af menneskehedens store gåder. I British Medical Journal løfter han tæppet for sin epokegørende forskning. Det har længe været drøftet, om mænd bliver ramt hårdere af influenza end kvinder. Ufølsomme kvinder hævder, at mænd er nogle skvat, når de er syge af influenza, modsat kvinder, som blot fortsætter tilværelsen uden at behøve afgørende lindring og pleje. Det viser sig at være biologisk betinget. Mænd med testosteron har nedsat immunforsvar, og når de fik influenza skulle de blive hjemme i hulen for at undgå rovdyr og ødsle energi. Det afspejler sig i dag. Mænd med influenza bør derfor ligge på sofaen, undgå at ødsle energi, få hjælp til de basale behov samt undgå rovdyr. Se det kalder Groft sagt for forskning.