Rohdes Shakespeare

BMINTERN - Hans Hauge

Sig aldrig, at politikere mangler klassisk dannelse. Især ikke hvis man kommer til at læse Jens Rohdes (MEP) kronik i Politiken for nylig om Shakespeares »Kong Lear«. Det er rørende at forestille sig Rohde, som vender træt hjem til hotelværelset efter hårde forhandlinger. Han lægger sig ikke og ser en film, nej, han sætter sig og læser »King Lear«. Han når frem til, at briterne har glemt dette drama om sammenslutningen af England og Skotland. Rohde lader, som om han er Shakespeare-ekspert. Det er han ikke. Hvordan han kan få Lears to døtre til at være steddøtre viser det. Pointen er, hvis han har en pointe, at ligesom Lear ville dele riget i tre og give Cordelia England, på samme måde vil Theresa May dele riget. At hun tager fejl, vil hun ligesom Lear lære gennem lidelse og død. Sådan fantaserer Rohde, inden han træt lægger sig.