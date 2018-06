Rohderi i standpunkterne

Peter Nedergaard

Jens Rohde har bebudet, at han opstiller til Folketinget efter årene i Europa-Parlamentet som først medlem for Venstre og siden for de Radikale. Da han i sin tid opstillede for Venstre, ønskede han at være den danske stemme i Europa-Parlamentet. Så svingede han rundt og ville være den europæiske stemme i Danmark.

Helt tilbage som medlem af Folketinget for Venstre var Rohde en ivrig forsvarer for Danmarks deltagelse i Irakkrigen. For nylig kom han som radikal til den konklusion, at Irakkrigen var en stor fejltagelse.

Groft sagt konkluderer, at Jens Rohde er en fleksibel mand, som er villig til at indtage et hvilket som helst standpunkt, der sikrer ham en fortsat karriere i det politiske.

Slingrefise i DF

Edith Thingstrup

Dansk Folkeparti vil gå til valg på, at Socialdemokraterne skal have mere magt.

»Vores udgangspunkt er, at det er med Lars Løkke Rasmussen som fortsættende statsminister, men på en måde, hvor vi også kan trække Socialdemokratiet ind i udviklingen af den fremtidige politik,« siger Kristian Thulesen Dahl til TV 2.

Og for at sætte trumf på sit krav, er Thulesen Dahl blevet enig med Socialdemokraternes Mette Frederiksen om at sætte bilafgifterne op. DF havde ellers lige aftalt med Lars Løkke at sætte dem ned.

Engang blev de Radikale kaldt for »slingrefise«. Den titel kan dansk folkepartisterne nu overtage. Tak for underholdningen. Bare synd, at bilisterne skal betale for den.

Le spiderman

Helge Adam Møller

Mamoudou Gassama er »Le Spiderman« som kravlede fire etager op ad en bygning og reddede en lille dreng. Dagen efter modtog præsident Macron ham og gør ham nu til fransk statsborger.

Justitsminister Søren Pape (C) kan lære af den franske præsident. Lære at handle.

For et par uger siden kom det frem, at Udenrigsministeriet alligevel havde de mails, som Tibet-kommissionen ikke fik. Nu inviterer ministeren alle partier til en drøftelse. Sagen skal overvejes grundigt. Det skal tiden frem til sommerferien bruges til.

Hvad med at handle, minister? Bed den tidligere kommissionsformand om straks at gennemlæse alle de »skjulte« mails og så melde tilbage, om der er behov for en yderligere undersøgelse. Så kan sagen afsluttes inden sommerferien. Ikke i 2019, men i år.