Proportionerne

En række eksperter fastslår, at Danmarks strammerkurs overhaler Australiens udskældte praksis med at samle spontanflygtninge i afsidesliggende lejre, vende deres både om og sende dem retur til deres udgangspunkt. Danmark vurderes faktisk at være værre, mener professor Gammeltoft-Hansen, fordi Australien tager mange kvoteflygtninge, og nu lukker vi også for dem. Ikke engang præsident Trump har gjort noget så nedrigt. Groft sagt er en stor tilhænger af eksperter, fordi de kan forklare indviklede ting. Det er klart, at flygtninge, som passerer en række sikre lande, kan sammenlignes med nogen, der kommer i båd. Det er ligeledes klart, at Danmark har lige så meget plads som Australien, og endelig fungerer integrationen herhjemme jo fremragende, hvorfor vi da skal have nogle flere flygtninge.