Pavens flygtninge

Professor Peter Nedergaard til Groft sagt

Et af pavens hovedbudskaber var, at dagens flygtninge og migranter er ligesom Josef og Maria, der ikke kunne finde et sted at bo i Betlehem. Derfor kræver troen, at de bydes velkommen. Ifølge paven. Men holder sammenligningen? Nej. Josef efterlod netop ikke Maria og Jesus-barnet for selv at drage videre til Europa. Han blev. Han fandt nattely i nærområdet, da der ikke var plads i herberget. Josef og Marias historie bekræfter snarere dem, der hævder, at løsningen på flygtninge- og migrantkrisen skal findes ved indlogering i Nordafrika og Mellemøsten. Her er man tæt på hjemstedet. Her kan man være sammen med familien. Hvor mange flygtninge er det i øvrigt, at paven har givet husly i »herberget« i Vatikanstaten?