Østeuropæernes pris

Caroline Wozniacki – dansker, men fra en oprindeligt polsk familie – vandt lørdag Australian Open i tennis over rumæneren Simona Halep. Samtidig byttede de to plads på verdensranglisten. Opgøret er meget symptomatisk for, hvem der gider give den en skalle i disse år. Mens man over det mest af Vesteuropa har i hundredtusindvis af egne borgere på overførselsindkomst, rykker østeuropæerne ind for at lave det nødvendige arbejde, som man måske ikke liiiige selv har lyst til.

Man kan også regne med østeuropæerne. Pålidelighed. Flid – selv når det gør ondt. Kvalitet i arbejdet. På Frederiksberg kører der håndværksbiler rundt fra et firma, som kalder sig »Den polske håndværker«. Dem er der bud efter. Så ved vi, at arbejdet bliver udført ordentligt. Tak, Caroline Wozniacki.