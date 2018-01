Professor Peter Nedergaard til Groft sagt

Henrik Sass Larsen (S) mener, at han ofte bliver misforstået, når han giver interviews til pressen, som heller ikke fanger alle nuancerne i det, han udsiger. Han vil derfor maksimalt give ét interview per kvartal.

Groft sagt forstår ikke helt logikken. Det kunne da være, at flere interviews øgede mængden af nuancer, som pressen fik med. Men, nuvel. Sådan tænker Sass Larsen. I så fald kan man imidlertid undre sig over, at han stopper ved fire interviews spredt ud over året. Hvorfor ikke nul interviews? I så fald kunne han nøjes med at udsende pressemeddelelser, hvorunder der stod, at yderligere kommentarer kan der ikke opnås ved henvendelse til ham. Eller han kunne lade sig interviewe af Reimer Bo Christensen og selv bestemme såvel spørgsmål som svarenes nuancegrad.