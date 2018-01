Mettes Marshall-plan

Socialdemokratiets rorgænger, Mette Frederiksen, er vågnet fra sit vinterhi og har udtænkt en genial plan. Mette ønsker, at EU etablerer en Marshall-hjælp til Afrika. Danmark bør stå i spidsen for dette spændende initiativ og en stor del af EUs budget bør prioriteres til Afrika de næste syv år. Det skal være noget, der rykker og ideen er at skabe så gode forhold i Afrika, at de lokale ikke længere vil drage til Europa, men blive hjemme og passe deres nyskabte arbejde.

Groft sagt bliver nødt til at hjælpe lidt med det historiske. Årsagen til, at Marshall-hjælpen i Europa virkede, var at de europæiske ledere ikke var korrupte. Dette ses ikke at være tilfældet for de fleste afrikanske ledere. Planen er fin. Den vil aldrig kunne fungere i det virkelige liv, men det er en god plan.