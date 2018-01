Medier og tal

Professor Peter Nedergaard til Groft sagt

Ekstra Bladet offentliggjorde for nylig en opinionsundersøgelse, hvor godt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere var blevet udspurgt om, hvorvidt dronning Margrethe skulle overlade tronen til kronprins Frederik. 40 pct. svarede »ja«, mens 39 pct. svarede »nej«.

Der er statistisk usikkerhed forbundet med den slags undersøgelser, og i dette tilfælde kan man absolut intet konkludere om, hvad et flertal af danskerne mener. Alligevel præsenterede Ekstra Bladet resultatet under overskriften »Danskerne til Margrethe: Træd nu tilbage«. Avisen.dk gav den endnu mere gas: »Klar melding fra et flertal af danskere: Dronning Margrethe bør gå af.« Groft sagt er noget bekymret. Vi opfordrer derfor til, at alle journalistiske uddannelser får en stopprøve i statistik.